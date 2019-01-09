Иллюстративное фото (УНИАН)

На сегодняшний день эпидемии гриппа в Чернигове нет

В Чернигове от гриппа умер мужчина и беременная женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар вследствие осложнений от гриппа вчера, 8 января, в больнице скончалась беременная женщина.

Как сообщает издание ЧЕline, на сегодняшний день эпидемии гриппа в Чернигове нет, но уже наблюдается тенденция к некоторому росту, эпидпорог в столице не превышен.

"При первых признаках, имеется в виду очень высокая температура с первого дня, необходимо немедленно обращаться к врачу за квалифицированной помощью, немедленно начинать лечение, чтобы избежать дальнейшего развития инфекции и негативных последствий", - подчеркнул Кухар.

Кроме того, UА:Чернигов сообщает, что вчера ночью в больнице умер 52-летний мужчина. Отмечается, что мужчина пришел за медицинской помощью к врачам на 7-й день болезни.

"Из-за позднего обращения и осложнения после гриппа АН1N1, который подтвержден лабораторными анализами, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.