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От "свиного гриппа" в Чернигове умер мужчина

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 16:41
От "свиного гриппа" в Чернигове умер мужчина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Так, причиной смерти мужчины стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп

В Чернигове за минувшие выходные из-за заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как "свиной грипп", умер 46-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УНИАН.

Соответствующую информацию сообщили в управлении здравоохранения Черниговского городского совета.

Указано, что причиной смерти стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп. Так, несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации одной из городских больниц.

Однако медики не смогли спасти мужчину, в том числе и из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Кроме того, в областном Лабораторном центре Минздрава уточнили, что в области по состоянию на 20 января зафиксировано девять летальных случаев от "свиного гриппа".

Напомним, в начале января в Чернигове от гриппа умер мужчина и беременная женщина.

Как писало РБК-Украина, в Чернигове с 11 января объявлен карантин. Так, ограничительные меры вводятся из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышения эпидпорога на 16,9%.

Добавим также, в Черниговской области с понедельника, 21 января, карантин продолжится по крайней мере в 75 школах. Карантин был продлен в связи с большим количеством заболевших детей.

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