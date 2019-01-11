В Чернигове из-за гриппа объявили карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Обучение в школах не начнется до улучшения ситуации

В Чернигове с 11 января объявлен карантин: ограничительные меры вводятся из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышения эпидпорога на 16,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

В городе будут проводить целый комплекс ограничительных мер.

"В городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мер. Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных и др. Кроме того, с 14 января обучения в школах города не начнется и это будет продолжаться до улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

Указано, что мониторинг состояния заболеваемости детей, посещающих детские сады, и меры по профилактике в учреждениях проводятся ежедневно.

"На сегодня в детсадах отсутствуют 57,5% детей, из них, по словам родителей, 9,5% - из-за болезни. Школьники - на каникулах, но многие учителя сейчас находятся на больничном", - говорится в сообщении.

Черниговцев просят проводить профилактические мероприятия, а при первых симптомах оставаться дома, не заниматься самолечением и немедленно обращаться к врачам за медицинской помощью, поскольку в этом году заболевание развивается очень быстро.

Указано, что сейчас по городу 106 человек болеют пневмонией различной степени тяжести. Они находятся на лечении в стационаре.

Также рекомендуется в местах большого скопления граждан соблюдать рекомендации по профилактике и предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ: масочный режим и санитарно-гигиенический контроль в помещениях. Это касается предприятий торговли, ресторанного хозяйства, транспорта и других общественных учреждений.

"Очередное заседание городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболевания гриппом и ОРВИ будет проводиться в следующий четверг, 17 января", - отметили в горсовете.

Напомним, в стране с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Кроме того, всего в Украине с начала этого эпидемиологического сезона (в октября 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.

В частности, в Чернигове от гриппа умер мужчина и беременная женщина.

Как писало РБК-Украина ранее, с 17 по 23 декабря гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет.