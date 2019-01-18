В Черниговской области продлят карантин в 75 школах

Иллюстративное фото (УНИАН)

На каникулах останутся 36 тыс. учеников

В Черниговской области с понедельника, 21 января, карантин продолжится по крайней мере в 75 школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника в Facebook.

Как отмечается, карантин продолжится в связи с большим количеством заболевших детей.

"Имею сообщить, что карантин в некоторых школах Черниговской области продлен еще на неделю - в связи с большим количеством заболевших детей. С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом заболели более 4,5 тыс детей", - написал Мисник.

Он рассказал, что на карантине будут находиться как минимум 75 школ с 496: в Чернигове, Борзнянском и Менском районах, Козелецкой, Городнянский, Тупичовской, Остерськой, Ивановской, Олишивськой и Сновськой ОТО.

Всего на вынужденных каникулах остается более 36 тысяч учеников.

РБК-Украина сообщало, что в школах Чернигова на неделю продлили карантин из-за большого количества больных на грипп.

Кроме того, на карантин также закрыты школы в Луцке и Одессе. Так, школы Луцка предварительно закрыты до 20 января, школы Одессы - до 18 января.