Свидетели драк и ссор: когда ребенок становится пострадавшим от насилия

Домашнее насилие в отношении детей - это не только побои или другие физические действия. Оно может проявляться через постоянные обиды, устрашения, пренебрежения потребностями ребенка или даже через атмосферу страха в семье.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины объясняет, что считается домашним насилием в отношении детей, куда обращаться за помощью и какие механизмы защиты предусмотрены законодательством.
Главное:
Не обязательно чтобы насилие было направлено непосредственно на ребенка. Если он постоянно живет в атмосфере ссор, драк, угроз или напряженных отношений между родными, это также наносит ему психологическую травму.
Именно поэтому ребенок, ставший свидетелем домашнего насилия, официально считается пострадавшим.
Специалисты отмечают: ни один ребенок не должен оставаться один на один с такой ситуацией. Он имеет право на поддержку, а государство гарантирует ему защиту.
Закон определяет несколько форм домашнего насилия в отношении детей.
Физическое насилие - это удары, толкание, причинение телесных повреждений и любые другие действия, причиняющие физическую боль.
Психологическое насилие - угрозы, унижения, оскорбления, устрашения, постоянная критика или игнорирование эмоциональных потребностей ребенка.
Экономическое насилие - когда ребенка лишают пищи, одежды, лечения, необходимых вещей или других условий, необходимых для нормального развития.
Сексуальное насилие – любые действия сексуального характера в отношении ребенка или принуждения к ним.
В то же время, насилием может быть и бездействие взрослых. Если они не обеспечивают ребенку надлежащего ухода и безопасности, это считается одной из форм домашнего насилия.
Если ребенок в опасности, действовать нужно немедленно.
В первую очередь необходимо позвонить по номеру 102. Полиция может оперативно вмешаться и принять меры по защите ребенка.
Также можно обратиться на Национальную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номерам 116123 или 0800500335. Звонки бесплатные.
Кроме этого, о случае насилия можно сообщить:
Их работники могут помочь ребенку и в случае необходимости сообщить компетентным органам.
Дети имеют право на все виды юридических услуг, предоставляемых системой безвозмездной юридической помощи.
Получить консультацию можно по телефону 0 800 213 103 или через Telegram. Также юристы консультируют в частном чате Telegram "Бесплатная правовая помощь (консультации)" и через частные сообщения в Facebook и Instagram. Такие обращения прорабатывают по будням с 08:00 до 18:00.
При необходимости можно лично обратиться в ближайшее бюро юридической помощи. Они работают по всей Украине, кроме территорий, где продолжаются боевые действия.
Кроме того, ребенок или его законный представитель могут обратиться в суд для применения специальных мер защиты.
Одним из механизмов защиты является запретное предписание в отношении обидчика. Он может предусматривать, например, запрет находиться в месте совместного проживания или контактировать с пострадавшим.
Кроме этого, суд может вынести ограничительное предписание, устанавливающее дополнительные ограничения для обидчика, в частности, запрещает приближаться или общаться с пострадавшим ребенком.
В зависимости от обстоятельств, лицо, совершившее домашнее насилие, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.
Не менее важна реакция взрослых после того, как ребенок рассказал о насилии.
Специалисты советуют прежде всего выслушать ребенка, дать ему понять, что ему верят и что он не виноват в произошедшем.
В то же время не стоит:
Ребенку же нужно заверить, что он имеет право на защиту, и обратиться к специалистам, которые могут оказать необходимую помощь.
Защита детей от домашнего насилия - это ответственность не только родителей или опекунов. Важную роль в этом играют также педагоги, медики, правоохранители, социальные службы и общество в целом.
Напомним, Министерство социальной политики заявило о значительных проблемах с доступностью социальных услуг для детей в Украине. После мониторинга выяснилось, что лишь незначительная часть общин обеспечивает полный базовый пакет поддержки, в результате чего по всей стране начали комплексные проверки системы социальной защиты детей.
Также РБК-Украина рассказывало о кибергруминге - способе, когда взрослые через соцсети или мессенджеры входят в доверие к детям, выдавая себя за их сверстников. В полиции призывают родителей обучать детей правилам безопасного поведения в интернете, контролировать настройки приватности и поддерживать с ними доверительное общение.