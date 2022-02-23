ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без світла і води. Як живуть люди в Донецькій області під час обстрілів

Новость на русском →
Україна , Середа 23 лютого 2022 15:00
Без світла і води. Як живуть люди в Донецькій області під час обстрілів Фото: як живе населення в Донецькій області під час обстрілів (cxid.info)
Автор: Кароліна Гайдук

В Донецькій області тривають обстріли бойовиків. В результаті стрілянини в деяких населених пунктах регіону відсутнє водопостачання і світло.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України на сторінці в Telegram.

Як зазначається, в околицях смт Курдюмівка та в селі Зеленопілля сталося пошкодження повітряних ліній електропередач.

Внаслідок обстрілів знеструмлено смт Миронівський та частково смт Курдюмівка, Бахмутського району. Близько 9 тис. осіб залишилися без світла.

"Також знеструмлена насосна станція "Біла Гора", через що частково припинено водопостачання в м. Костянтинівка Краматорського району (всього 4 тис. 500 осіб)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що 22 лютого під час формування РФ обстріляли місто Мар'їнку. В результаті обстрілу отримав поранення 50-річний чоловік.

Нагадавши, "Донецькоблгаз" був змушений відключити газопостачання в 200 будинках в селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Причиною цього стали численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску під час обстрілів з боку окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна