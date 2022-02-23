Без світла і води. Як живуть люди в Донецькій області під час обстрілів
В Донецькій області тривають обстріли бойовиків. В результаті стрілянини в деяких населених пунктах регіону відсутнє водопостачання і світло.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України на сторінці в Telegram.
Як зазначається, в околицях смт Курдюмівка та в селі Зеленопілля сталося пошкодження повітряних ліній електропередач.
Внаслідок обстрілів знеструмлено смт Миронівський та частково смт Курдюмівка, Бахмутського району. Близько 9 тис. осіб залишилися без світла.
"Також знеструмлена насосна станція "Біла Гора", через що частково припинено водопостачання в м. Костянтинівка Краматорського району (всього 4 тис. 500 осіб)", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що 22 лютого під час формування РФ обстріляли місто Мар'їнку. В результаті обстрілу отримав поранення 50-річний чоловік.
Нагадавши, "Донецькоблгаз" був змушений відключити газопостачання в 200 будинках в селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Причиною цього стали численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску під час обстрілів з боку окупантів.