Без світла і води. Як живуть люди в Донецькій області під час обстрілів

Фото: як живе населення в Донецькій області під час обстрілів (cxid.info)

В Донецькій області тривають обстріли бойовиків. В результаті стрілянини в деяких населених пунктах регіону відсутнє водопостачання і світло.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України на сторінці в Telegram.