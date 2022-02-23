Без света и воды. Как живут люди в Донецкой области во время обстрелов

Фото: как живет население в Донецкой области во время обстрелов (cxid.info)

В Донецкой области продолжаются обстрелы боевиков. В результате стрельбы в некоторых населенных пунктах региона отсутствует водоснабжение и свет.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины на странице в Telegram.