ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без света и воды. Как живут люди в Донецкой области во время обстрелов

Новина українською →
Украина , Среда 23 февраля 2022 15:00
Без света и воды. Как живут люди в Донецкой области во время обстрелов Фото: как живет население в Донецкой области во время обстрелов (cxid.info)
Автор: Каролина Гайдук

В Донецкой области продолжаются обстрелы боевиков. В результате стрельбы в некоторых населенных пунктах региона отсутствует водоснабжение и свет.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины на странице в Telegram.

Как отмечается, в окрестностях пгт Курдюмовка и в селе Зеленополье произошло повреждение воздушных линий электропередач.

В результате обстрелов обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка, Бахмутского района. Около 9 тыс. человек остались без света.

"Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 февраля воуженные формирования РФ обстреляли город Марьинку. В результате обстрела получил ранения 50-летний мужчина.

Напомним, "Донецкоблгаз" был вынужден отключить газоснабжение в 200 домах в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Причиной этого стали многочисленные повреждения надземных газопроводов низкого давления во время обстрелов со стороны оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина