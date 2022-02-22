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На Донбасі 200 будинків залишилися без газу через обстріли бойовиків

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Донецька область, Вівторок 22 лютого 2022 11:52
На Донбасі 200 будинків залишилися без газу через обстріли бойовиків Фото: на Донбасі без газу залишилися 200 будинків (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

"Донецькоблгаз" був змушений відключити газопостачання у 200 будинках в селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Причиною цього стали численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску під час обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Аварію в Новолуганському локалізували близько 20: 30 21 лютого шляхом перекриття засувок діаметром 50 і 150 мм.

"Пошкоджені газопроводи і вводи в приватні домогосподарства потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть приступити до виконання ремонтних робіт. Жертв і постраждалих серед співробітників "Донецькоблгазу" немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 21 лютого бойовики обстріляли Щастя в Луганській області, в результаті чого частина міста залишилася без світла та опалення.

Нагадаємо, що, станом на 11:00 22 лютого, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші".

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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