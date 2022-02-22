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Бойовики обстріляли Мар'їнку. Мирний житель отримав поранення

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Мар'їнка, Вівторок 22 лютого 2022 21:08
Бойовики обстріляли Мар'їнку. Мирний житель отримав поранення Фото: в результаті обстрілу Мар'їнки мирний житель отримав поранення (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні збройні формування РФ обстріляли місто Мар'їнку. В результаті обстрілу отримав поранення 50-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленка в Facebook.

Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки. Медики оцінюють його стан як задовільний.

"Ще раз підкреслюю неприпустимість агресивних дій проти цивільного населення і закликаю Російську Федерацію припинити насильство", - написав глава Донецької ОДА.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загинув військовий, ще один військовий отримав поранення, а п'ятеро-бойові травми.

Крім того, вчора, 21 лютого, в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Зазначимо, 21 лютого при обстрілі селища Новолуганське в Донецькій області загинув мирний житель.

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