Бойовики обстріляли Мар'їнку. Мирний житель отримав поранення
Сьогодні збройні формування РФ обстріляли місто Мар'їнку. В результаті обстрілу отримав поранення 50-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленка в Facebook.
Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки. Медики оцінюють його стан як задовільний.
"Ще раз підкреслюю неприпустимість агресивних дій проти цивільного населення і закликаю Російську Федерацію припинити насильство", - написав глава Донецької ОДА.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загинув військовий, ще один військовий отримав поранення, а п'ятеро-бойові травми.
Крім того, вчора, 21 лютого, в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.
Зазначимо, 21 лютого при обстрілі селища Новолуганське в Донецькій області загинув мирний житель.