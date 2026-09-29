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Житомир, Коростень, Звягель и Овруч попали под вражескую атаку: что известно

09:59 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Анастасия Никончук
Житомир, Коростень, Звягель и Овруч попали под вражескую атаку: что известно Фото: обстрел Житомирской области (начальника Житомирской областной военной администрациив Виталия Бунечко в Telegram)
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В ночь на 29 сентября российские войска нанесли около 10 ударов по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под атакой оказались объекты в четырех городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Житомирской областной военной администрациив Виталия Бунечко в Telegram.

Под ударом оказались четыре города

С вечера 28 до утра 29 сентября российские войска около 10 раз атаковали гражданскую инфраструктуру Житомирской области.

Что атаковал враг

Губернатор сообщил, что удары пришлись по объектам транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданским предприятиям в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

На местах попаданий и падения обломков ударных беспилотников работают спасатели и специальные службы.

О пострадавших не сообщалось

По состоянию на сейчас информации о погибших или пострадавших в результате российских атак нет.

Фото: начальника Житомирской областной военной администрациив Виталия Бунечко в Telegram

Отметим, что ночью 28 сентября российские беспилотники атаковали предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине, после чего там возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали возгорание и полностью его ликвидировали.

Напоминаем, что в пятницу, 25 сентября, российские войска во второй раз за неделю атаковали предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской громаде, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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