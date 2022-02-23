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У Луганській області повністю знеструмлено 8 населених пунктів, ще 3 - частково

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Луганська область, Середа 23 лютого 2022 13:49
У Луганській області повністю знеструмлено 8 населених пунктів, ще 3 - частково Фото: у Луганській області пошкоджено 67 ТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області в результаті обстрілів бойовиків 8 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Без світла залишилися 2949 споживачів, з них 44 в Щасті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Луганського енергетичного об'єднання.

"Станом на 12:00 23.02.2022 року знеструмлено 67 трансформаторних підстанцій, 2949 споживачів перебувають без світла, з них 44 з м.Щастя. 8 населених пунктів знеструмлені повністю, 3 частково", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через обстріли комунальні служби не можуть розпочати ремонт підстанцій у населених пунктах Трьохізбенка, Старий Айдар, Новозванівка, Троїцьке, Вискрива, Врубівка, Оріхове та Плужне.

Енергетики просять врахувати той факт, що українською стороною СЦКК через команду СММ ОБСЄ зараз не отримані гарантії безпеки і підтвердження дотримання режиму припинення вогню з боку представників збройних формувань і адміністрації Російської Федерації в Луганській області для відновлення робіт.

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілюють Луганську область із забороненої зброї, зокрема "Градів", великокаліберних мінометів і кулеметів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за минулу добу бойовики 96 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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