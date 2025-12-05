ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Суверенитет и территориальная целостность": в МИД Австрии назвали условия для мира в Украине

Пятница 05 декабря 2025 05:59
UA EN RU
"Суверенитет и территориальная целостность": в МИД Австрии назвали условия для мира в Украине Фото: Беате Майнль-Райзингер (x.com/BMeinl)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир в Украине будет устойчивым только при условии полной гарантии суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Министр подчеркнула, что соблюдение международного права, принципов ООН и ОБСЕ - это не только моральное заявление.

"Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей в Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии", - сказала она.

Также Майнль-Райзингер считает, что ОБСЕ может и должна играть важную роль в формировании будущей безопасности Европы.

"Я верю, что именно в такие сложные времена, именно во времена войны - войны, которая вспыхнула в Украине, - ОБСЕ, организация, построенная на консенсусе, может и должна играть важную роль в формировании будущей европейской, в самом широком смысле, архитектуры безопасности", - отметила министр.

Кроме того, Майнль-Райзингер подчеркнула, что должна действовать сила права, а не право сильнейшего.

"Во всяком случае ясно одно: мы не хотим жить в мире, где действует только право сильнейшего. Именно поэтому мы как Австрия мы выступаем за силу права", - резюмировала она.

Мирный план США и ОБСЕ

Напомним, что переговоры по мирному плана США для Украины активно продолжаются.

Только на днях, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву для встречи главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить документ, доработанный после переговоров с Украиной.

Теперь ожидается, что пройдет очередная встреча с украинской делегация. По словам президента Украины Владимира Зеленского, задача стоит в том, чтобы узнать полную информацию о том, что прозвучало в Москве.

Добавим, что вспоминания слова главы МИД Австрии по поводу ОБСЕ, вчера министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тоже высказалась об этом. Она отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может начаться только тогда, когда будут обеспечены условия безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Мирные переговоры Война в Украине
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне