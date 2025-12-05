"Суверенитет и территориальная целостность": в МИД Австрии назвали условия для мира в Украине

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир в Украине будет устойчивым только при условии полной гарантии суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Министр подчеркнула, что соблюдение международного права, принципов ООН и ОБСЕ - это не только моральное заявление.

"Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей в Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии", - сказала она.

Также Майнль-Райзингер считает, что ОБСЕ может и должна играть важную роль в формировании будущей безопасности Европы.

"Я верю, что именно в такие сложные времена, именно во времена войны - войны, которая вспыхнула в Украине, - ОБСЕ, организация, построенная на консенсусе, может и должна играть важную роль в формировании будущей европейской, в самом широком смысле, архитектуры безопасности", - отметила министр.

Кроме того, Майнль-Райзингер подчеркнула, что должна действовать сила права, а не право сильнейшего.

"Во всяком случае ясно одно: мы не хотим жить в мире, где действует только право сильнейшего. Именно поэтому мы как Австрия мы выступаем за силу права", - резюмировала она.