"Суверенитет и территориальная целостность": в МИД Австрии назвали условия для мира в Украине
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир в Украине будет устойчивым только при условии полной гарантии суверенитета и территориальной целостности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Министр подчеркнула, что соблюдение международного права, принципов ООН и ОБСЕ - это не только моральное заявление.
"Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей в Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии", - сказала она.
Также Майнль-Райзингер считает, что ОБСЕ может и должна играть важную роль в формировании будущей безопасности Европы.
"Я верю, что именно в такие сложные времена, именно во времена войны - войны, которая вспыхнула в Украине, - ОБСЕ, организация, построенная на консенсусе, может и должна играть важную роль в формировании будущей европейской, в самом широком смысле, архитектуры безопасности", - отметила министр.
Кроме того, Майнль-Райзингер подчеркнула, что должна действовать сила права, а не право сильнейшего.
"Во всяком случае ясно одно: мы не хотим жить в мире, где действует только право сильнейшего. Именно поэтому мы как Австрия мы выступаем за силу права", - резюмировала она.
Мирный план США и ОБСЕ
Напомним, что переговоры по мирному плана США для Украины активно продолжаются.
Только на днях, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву для встречи главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить документ, доработанный после переговоров с Украиной.
Теперь ожидается, что пройдет очередная встреча с украинской делегация. По словам президента Украины Владимира Зеленского, задача стоит в том, чтобы узнать полную информацию о том, что прозвучало в Москве.
Добавим, что вспоминания слова главы МИД Австрии по поводу ОБСЕ, вчера министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тоже высказалась об этом. Она отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может начаться только тогда, когда будут обеспечены условия безопасности.