"Суверенітет і територіальна цілісність": у МЗС Австрії назвали умови для стійкого миру в Україні
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що мир в Україні буде стійким лише за умови повної гарантії суверенітету і територіальної цілісності країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Міністерка наголосила, що дотримання міжнародного права, принципів ООН та ОБСЄ - це не лише моральна заява.
"Мир тримається тільки тоді, коли він справедливий і довготривалий. І, звісно, коли гарантовано суверенітет і повну територіальну цілісність України, її здатність до самооборони, а також усі можливості для відновлення зруйнованих міст і сіл та перспективи для людей в Україні на мирне життя та життя в добробуті", - сказала вона.
Також Майнль-Райзінгер вважає, що ОБСЄ може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої безпеки Європи.
"Я вірю, що саме в такі складні часи, саме в часи війни – війни, яка спалахнула в Україні, – ОБСЄ, організація, побудована на консенсусі, може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої європейської, у найширшому сенсі, архітектури безпеки", - зазначила міністерка.
Окрім того, Майнль-Райзінгер наголосила, що має діяти сила права, а не право сильнішого.
"В усякому разі ясно одне: ми не хочемо жити у світі, де діє лише право сильнішого. Саме тому ми як Австрія ми виступаємо за силу права", - резюмувала вона.
Мирний план США і ОБСЄ
Нагадаємо, що переговори щодо мирного плану США для України активно тривають.
Тільки днями, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити документ, доопрацьований після переговорів з Україною.
Тепер очікується, що відбудеться чергова зустріч з українською делегацією. За словами президента України Володимира Зеленського, завдання полягає в тому, щоб дізнатися повну інформацію про те, що прозвучало в Москві.
Додамо, що згадуючи слова глави МЗС Австрії з приводу ОБСЄ, вчора міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен теж висловилася з цього приводу. Вона зазначила, що місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може розпочатися тільки тоді, коли будуть забезпечені умови безпеки.