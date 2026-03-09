"Сугубо оборонительная" миссия: Макрон заявил о развертывании флота в Ормузском проливе

По его словам, речь идет о миссии оборонительного характера, которая должна помочь обеспечить движение торговых судов после завершения "горячей фазы конфликта".

"Мы сейчас создаем чисто оборонительную миссию, чисто для сопровождения, которая имеет целью позволить, как только это станет возможным после выхода из горячей фазы конфликта, эскортировать контейнеровозы и танкеры, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив, который является чрезвычайно важным для международной торговли", - подчеркнул Макрон.

Франция также усиливает свое участие в морской операции Европейского Союза Aspides, которая была начата в 2024 году для защиты судоходства в Красном море.

Президент отметил, что Франция планирует привлечь к операции два фрегата. В целом французское военно-морское присутствие в регионе - от Восточного Средиземноморья до Красного моря и побережья Ормуза - будет включать восемь фрегатов, два универсальных десантных корабля-вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль".

"Наша цель - держаться чисто оборонительной позиции рядом со всеми странами, которые подверглись нападению со стороны Ирана во время его ответного удара", - подытожил французский лидер.