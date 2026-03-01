Европа вступит в войну? Лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану

Лидеры стран Е3 (Германии, Франции и Британии) пригрозили Ирану присоединится к операции США и Израилю, если Тегеран не прекратит удары по странам на Ближнем Востоке, которые не причастны к боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление трех стран, опубликованных на сайте правительства Германии.

"Лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства возмущены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не участвовали в начальных военных операциях США и Израиля", - говорится в заявлении.

Главы государств подчеркнули, что "безрассудные атаки" Ирана направлены против ближайших союзников Европы и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе.

В связи с этим они призывают Тегеран немедленно прекратить атаки, иначе страны Е3 присоединяться к боевым действиям.

"Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения", - сказано в публикации.

Резюмируя лидеры добавили, что по этому вопросу они договорились сотрудничать с США и своими союзниками в регионе.