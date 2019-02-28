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За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 07:33
За добу на Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п'ятьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 27 лютого на Донбасі російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

По українських позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських військових: у районі населеного пункту Водяне, Чермалику та зі снайперської зброї - поблизу села Гнутового.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив шість обстрілів: у районі населеного пункту Кримське, поблизу села Жовте, біля населеного пункту Новолуганське та у районі смт Станиця Луганська.

За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п'ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.

За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Нагадаємо, на Донбасі в зоні безпеки і за лініями відведення зафіксовані російські танки, гармати та інша бойова техніка

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Теми: Новини ООС
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