На Донбасі поза лініями відводу зафіксовано важке озброєння бойовиків

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В зоні безпеки і за лініями відводу зафіксовані російські танки, гармати та інша техніка

На Донбасі в зоні безпеки і за лініями відводу зафіксовані російські танки, гармати та інша бойова техніка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

За повідомленням української сторони СЦКК, збройні формування РФ продовжують розміщувати бойову техніку з порушенням ліній відведення, а також за межами виділених місць зберігання. Також російсько-терористичні угруповання продовжують розміщувати озброєння в зоні безпеки.

Повідомляється, що днями в районі тимчасово окупованого населеного пункту Яснодольск було зафіксовано п'ять буксируються гаубиць. На полігоні поблизу селища Шимшинівка - 10 танків Т-72. У населеного пункту Михайлівка - три одиниці бойових машин піхоти БМП-1. В районі села Веселогорівка - одну одиницю БМП-2 і одну зенітну установку ЗУ-23-2, встановлену на вантажівку.

Поблизу Лобачеве зафіксовано три танки Т-64, сім бойових машин піхоти БМП-1 і 2 МТ-ЛБ. Також в районі населеного пункту Сентянівка спостерігачі Місії зафіксували три міномети 2Б14.

Нагадаємо, вранці 26 лютого патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Золотом-5.

Додамо, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків від початку доби в середу, 27 лютого, один український військовий отримав поранення. Відзначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".