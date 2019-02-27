В ОБСЄ закликали поліпшити пропускну здатність КПВВ на Донбасі

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Сайдік також закликав зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликає сторони до збільшення пропускної здатності КПВВ на Донбасі, а також зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг. Про це Сайдік заявив в Мінську після чергового засідання ТКГ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За його словами, спостерігається неухильне зростання кількості перетинів лінії зіткнення через діючі пункти пропуску.

"У зв'язку з цим, я закликаю сторони прийняти невідкладні заходи по збільшенню пропускної спроможності, в першу чергу, в ОРДЛО", - заявив він.

Крім того, за його словами, трагічний випадок з двома загиблими цивільними внаслідок наїзду мікроавтобуса на вибуховий пристрій на дорозі недалеко від пункту пропуску, підтверджує важливість розмінування.

"Гуманітарна підгрупа обговорила питання поліпшення умов перетину лінії зіткнення, а також обміну утримуваними", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що представники ОРДЛО під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську зірвали переговори гуманітарної підгрупи щодо обміну заручниками.

Нагадаємо, раніше на окупованій території Донецької області поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобус, який перевозив цивільних, підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини.

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