Доба на Донбасі: в ООС втрат немає, у бойовиків - троє поранених

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає

На Донбасі 19 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські війська з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки, Красногорівки, а також двічі біля населених пунктів Тарамчук та Водяне противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Усі порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснював з використанням забороненого озброєння.

Так, по захисниках Новотошківського окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін. Поруч з Кримським бойовики також задіяли 120 мм міномети - 15 мін.

Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські війська придушували вогонь противника, ліквідувавши одного бойовика.

Крім того, правоохоронці розслідують факт участі снайперів РФ в обстрілі позицій ОС в Луганській області у лютому поточного року. Тоді в результаті обстрілу позицій ООС поблизу Новотошківського один український військовий був убитий, ще один - поранений.

Автор: Надія Собенко