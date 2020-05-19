Бойовики на Донбасі посилили обстріли, використовували важке озброєння

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші". В трьох випадках використовували заборонене важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Луганському напрямку, зранку, з мінометів 120мм та 82мм окупанти двічі відкривали вогонь по українським захисникам неподалік Новотошківського. Крім того, бойовики вели обстріл оборонців Оріхового з аналогічного важкого озброєння та великокаліберних кулеметів.

Разом з тим, окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донецькому напрямку в районі Богданівки зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Як зазначається, українські військовослужбовці надали відсіч на провокації російських окупантів. Втрат серед українських захисників, в результаті підступних обстрілів, немає.

Нагадаємо, обстановка на Донбасі минулої доби, 18 травня, була не спокійною - збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські війська придушували вогонь противника, ліквідувавши одного бойовика.

Автор: Андрій Козловський