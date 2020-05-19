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СБУ встановила особи снайперів бойовиків, застреливших українського військового в зоні ООС

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 17:13
СБУ встановила особи снайперів бойовиків, застреливших українського військового в зоні ООС
Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

Серед снайперів - представник російських спецслужб

Служба безпеки України встановила особу учасників снайперської групи бойовиків, що 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в районі селища Новотошковское Луганської області. Серед них - представник російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Контррозвідники і слідчі СБУ отримали установчі дані групи бойовиків так званої "4 2 ОМБр АК ЛНР", серед них - представник російських спецслужб. Також встановлені види озброєнь, зокрема, великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових", - повідомили в СБУ.

Тоді, в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Також перевіряється причетність снайперської групи до інших обстрілу позицій ОНС в Попаснянському районі Луганської області.

Нагадаємо, на початку травня в ООС представили докази участі російських снайперів в обстрілі українських військових 27 лютого. Відеоматеріали були зняті самими бойовиками.

У підсумку за даним фактом правоохоронці почали розслідування ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів загиблі людини).

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїнибойовикиснайперыООС
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