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Правоохоронці розслідують участь російських снайперів в обстрілі позицій ООС

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 14:54
Правоохоронці розслідують участь російських снайперів в обстрілі позицій ООС
Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

В результаті обстрілу снайперів в лютому 2020 року загинув український військовий

Правоохоронці розслідують факт участі снайперів Росії в обстрілі позицій Об'єднаних сил в Луганській області у лютому 2020 року. В результаті обстрілу позицій ООС поблизу Новотошківського один український військовий був убитий, ще один - поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"Слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці проводять слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитують свідків.

Нагадаємо, 7 травня в ООС представили докази участі російських снайперів в обстрілі українських військових 27 лютого. Відеоматеріали були зняті самими бойовиками.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали троє українських військових. Всього збройні формування РФ 8 разів порушували режим припинення вогню.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України розслідуванняснайперывоенные РФООС
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