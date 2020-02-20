ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За час окупації Донбасу та Криму загинули близько 14 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 18:04
За час окупації Донбасу та Криму загинули близько 14 тис. осіб
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За час окупації 27 тисяч осіб отримали поранення

За час окупації Донбасу і Криму загинуло близько 14 тисяч осіб. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

"Близько 44 квадратних кілометрів знаходиться під іноземною окупацією, всупереч статуту ООН. Близько 14 тисяч осіб вбито, 27 тисяч осіб отримали поранення. Близько 2 мільйонів жителів Криму і Донбасу були змушені рятуватися втечею зі своїх будинків", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 20 лютого в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що засідання генеральної Асамблеї відбудеться за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України"

При цьому він додав, що з початку російської агресії в 2014 році в Генеральній Асамблеї ООН були схвалені сім важливих резолюцій: про територіальну цілісність України і захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблеми мілітаризації частин Чорного і Азовського морів

Пристайко закликав виділити 158 млн доларів гумпомощи, постраждалим від конфлікту на Донбасі Штаб підтвердив передачу тіла загиблого на Донбасі військового
Новини України ДонбасКримВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся