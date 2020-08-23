За добу бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Жоден військовий не постраждав

За минулу добу, 22 серпня, підрозділи Об'єднаних сил зафіксували один постріл, який здійснили збройні формування Російської Федерації. Жоден один боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар'їнки.

Наголошується, що постріл був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Зазначимо, з початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень.