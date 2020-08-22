ОБСЕ зафіксувало понад 600 порушень з початку перемир’я на Донбасі

Фото: представник ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

У Донецькій та Луганській областях зафіксували 92 вибухи

З початку перемир'я 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Місія зафіксувала також присутність людей у вечірній та нічний час у межах двох ділянок розведення - Золотого та Петрівського.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

У Донецькій та Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, шість освітлювальних ракет та 534 черги й постріли.

Зокрема, 20 серпня, на Донбасі зафіксували 153 порушення припинення вогню, з них - три вибухи. Водночас у штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що 20 серпня бойовики двічі відкривали вогонь.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення рахують кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі зберігався режим "тиші".

Крім того, на Донбасі 20 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.