ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Донбасс, Воскресенье 23 августа 2020 07:40
За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Ни один военный не пострадал

За минувшие сутки, 22 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Ни один боец ВСУ не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован возле Марьинки.

Отмечается, что выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 23 августа, на участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Отметим, с начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 600 нарушений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь