За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Ни один военный не пострадал
За минувшие сутки, 22 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Ни один боец ВСУ не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован возле Марьинки.
Отмечается, что выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.
С начала текущих суток, 23 августа, на участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.
Отметим, с начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 600 нарушений.