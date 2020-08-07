Хомчак про одиночні постріли на Донбасі: їх можна було б не враховувати

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Хомчак заявив, що раніше такі постріли взагалі не фіксували

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав не перебільшувати значення поодиноких порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, такі постріли можна було б не враховувати.

Про це він заявив в ході робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Донецьку область, передає прес-служба президента.

За його словами, слід відрізняти одиночні постріли з боку бойовиків від обстрілів. Він уточнив, що з початку перемир'я не зафіксовано жодного обстрілу. А поодинокі постріли були і раніше при більш серйозних обстрілах.

"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що нікого не обманюємо. В першу чергу суспільство, щоб всі розуміли, що відбувається. Загалом їх можна було б не враховувати", - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, 7 серпня бойовики на Донбасі три рази порушили режим "тиші"; з української сторони втрат немає.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що після оголошення про припинення вогню з 27 липня дотримується режим тиші.