Суд избрал меру пресечения "медику "скорой" с протестов в Петропавловской Борщаговке

Суд избрал Валентине Молодой, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Согласно решению суда, Молодая должна будет провести в СИЗО как минимум 60 суток.

При этом суд не предусмотрел для нее возможность внести залог.

К слову, во время судебного заседания Молодая отрицала свою вину в разжигании беспорядков.

Что известно о Валентине Молодой

Напомним, беспорядки в Петропавловской Борщаговке начались после того, как Валентина Молодая стала распространять в соцсетях информацию о якобы существовавшей в одном из домов "пыточной" для военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

Она утверждала, что внутри находятся тяжелораненые мужчины, и требовала, чтобы ее пропустили в здание.

Молодая активно ведет социальные сети. В TikTok она называет себя "журналисткой-расследовательницей", а также пишет, что властям выгодно, чтобы ее не слышали.

Согласно информации из открытых источников, еще в начале октября женщина призывала украинцев присоединяться к акциям под лозунгом "Мы за мир в Украине". В своем Instagram она указывает, что работает пластическим хирургом.

На место инцидента в Петропавловской Борщаговке Молодая приехала на автомобиле скорой помощи, который ранее принадлежал компании "Медпрестиж". Компания прекратила работу еще в 2024 году.