Суд избрал меру пресечения "медику "скорой" с протестов в Петропавловской Борщаговке
Суд избрал Валентине Молодой, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Согласно решению суда, Молодая должна будет провести в СИЗО как минимум 60 суток.
При этом суд не предусмотрел для нее возможность внести залог.
К слову, во время судебного заседания Молодая отрицала свою вину в разжигании беспорядков.
Что известно о Валентине Молодой
Напомним, беспорядки в Петропавловской Борщаговке начались после того, как Валентина Молодая стала распространять в соцсетях информацию о якобы существовавшей в одном из домов "пыточной" для военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.
Она утверждала, что внутри находятся тяжелораненые мужчины, и требовала, чтобы ее пропустили в здание.
Молодая активно ведет социальные сети. В TikTok она называет себя "журналисткой-расследовательницей", а также пишет, что властям выгодно, чтобы ее не слышали.
Согласно информации из открытых источников, еще в начале октября женщина призывала украинцев присоединяться к акциям под лозунгом "Мы за мир в Украине". В своем Instagram она указывает, что работает пластическим хирургом.
На место инцидента в Петропавловской Борщаговке Молодая приехала на автомобиле скорой помощи, который ранее принадлежал компании "Медпрестиж". Компания прекратила работу еще в 2024 году.
На следующий день после беспорядков руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о задержании Молодой. Позже ее имя появилось на сайте "Миротворец", где женщину назвали "профессиональной подстрекательницей". Ей уже сообщили о подозрении.
По информации СБУ, псевдомедик должна была за деньги вывезти военнослужащего НГУ из пункта дислокации. Для этого она притворилась медиком и задействовала частный автомобиль, который выдавали за "скорую".
Также, как отмечают правоохранители, она рапространяла ложную информацию в соцсетях, чтобы спровоцировать общественный резонанс и беспорядки.