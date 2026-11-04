ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Суд избрал меру пресечения "медику "скорой" с протестов в Петропавловской Борщаговке

18:01 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
Суд избрал меру пресечения "медику "скорой" с протестов в Петропавловской Борщаговке Фото: Валентина Молодая (скрин с видео)
Додати як бажане джерело в Google

Суд избрал Валентине Молодой, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Согласно решению суда, Молодая должна будет провести в СИЗО как минимум 60 суток.

При этом суд не предусмотрел для нее возможность внести залог.

К слову, во время судебного заседания Молодая отрицала свою вину в разжигании беспорядков.

Что известно о Валентине Молодой

Напомним, беспорядки в Петропавловской Борщаговке начались после того, как Валентина Молодая стала распространять в соцсетях информацию о якобы существовавшей в одном из домов "пыточной" для военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

Она утверждала, что внутри находятся тяжелораненые мужчины, и требовала, чтобы ее пропустили в здание.

Молодая активно ведет социальные сети. В TikTok она называет себя "журналисткой-расследовательницей", а также пишет, что властям выгодно, чтобы ее не слышали.

Согласно информации из открытых источников, еще в начале октября женщина призывала украинцев присоединяться к акциям под лозунгом "Мы за мир в Украине". В своем Instagram она указывает, что работает пластическим хирургом.

На место инцидента в Петропавловской Борщаговке Молодая приехала на автомобиле скорой помощи, который ранее принадлежал компании "Медпрестиж". Компания прекратила работу еще в 2024 году.

На следующий день после беспорядков руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о задержании Молодой. Позже ее имя появилось на сайте "Миротворец", где женщину назвали "профессиональной подстрекательницей". Ей уже сообщили о подозрении.

По информации СБУ, псевдомедик должна была за деньги вывезти военнослужащего НГУ из пункта дислокации. Для этого она притворилась медиком и задействовала частный автомобиль, который выдавали за "скорую".

Также, как отмечают правоохранители, она рапространяла ложную информацию в соцсетях, чтобы спровоцировать общественный резонанс и беспорядки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Суд Мера пресечения Борщаговка Мобилизация в Украине
Новости
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине