Стычки в Петропавловской Борщаговке: еще одной фигурантке избрали меру пресечения

Стычки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СОЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Также суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Суд также избрал меру пресечения Виктору Ену - якобы "водителя автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

В общей сложности полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.