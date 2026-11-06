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Стычки в Петропавловской Борщаговке: еще одной фигурантке избрали меру пресечения

14:36 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в причастности к событиям в Петропавловской Борщаговке (Getty Images)

Суд избрал меру пресечения Валерии Ладыце, подозреваемой в причастности к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспыльне".

Подозреваемую отправили под стражу на 59 дней с возможностью внесения залога в 66 тысяч гривен.

По данным следствия, Ладыка призвала толпу опрокинуть автобус Нацгвардии, в котором находились военные, и сама толкала служебный транспорт.

По словам адвоката, женщина спонтанно приехала в дом в Борщаговке после того, как узнала о якобы незаконном содержании военных из соцсетей.

Фото: Валерия Ладыка ("Суспільне")

Сама Ладыка заявила, что не ехала туда с намерением кому-то навредить и не знала, что здание было военным объектом.

Стычки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СОЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Также суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Суд также избрал меру пресечения Виктору Ену - якобы "водителя автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

В общей сложности полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.

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