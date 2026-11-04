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Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: суд арестовал еще одну фигурантку

21:45 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: суд арестовал еще одну фигурантку Фото: суд отправил под стражу Татьяну Кирееву из-за столкновений в Петропавловской Борщаговке (Getty Images)
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Суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Киреевой в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По версии следствия, подозреваемая действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи.

Следствие утверждает, что не позднее 30 октября Киреева передала в Telegram-группу информацию о местонахождении военного объекта, после чего туда прибыли другие фигуранты для блокирования въездов и препятствования работе военного подразделения.

Киреевой инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о расположении военных и организации массовых беспорядков.

Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: суд арестовал еще одну фигурантку
Фото: Татьяна Киреева (suspilne.media)

Сама Киреева отрицает злой умысел. В суде она пояснила, что обратилась к Молодой только за советом, чтобы добиться госпитализации и медицинской помощи для своего знакомого Андрея Кулешова.

По ее словам, она хотела донести руководству "Азова" информацию о якобы прикрываемых их именем людях и уверяет, что сама помогала армии.

Адвокат Рустам Нуриев заявил, что действия его подзащитной были направлены исключительно на госпитализацию товарища.

Защитник также отметил наличие телесных повреждений у Кулешова и утверждает, что во время задержания ему сломали ногу.

Напомним, что 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Предварительные детали инцидента освещались в материале РБК-Украина о конфликте в Петропавловской Борщаговке .

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей другой фигурантке дела - Валентине Молодой, подозреваемой в аналогичных преступлениях во время столкновений у дома в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

События вызвали значительный резонанс из-за обвинений в препятствовании деятельности военных формирований.

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