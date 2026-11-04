Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: суд арестовал еще одну фигурантку
Суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации столкновений в Петропавловской Борщаговке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Киреевой в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
По версии следствия, подозреваемая действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи.
Следствие утверждает, что не позднее 30 октября Киреева передала в Telegram-группу информацию о местонахождении военного объекта, после чего туда прибыли другие фигуранты для блокирования въездов и препятствования работе военного подразделения.
Киреевой инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о расположении военных и организации массовых беспорядков.
Сама Киреева отрицает злой умысел. В суде она пояснила, что обратилась к Молодой только за советом, чтобы добиться госпитализации и медицинской помощи для своего знакомого Андрея Кулешова.
По ее словам, она хотела донести руководству "Азова" информацию о якобы прикрываемых их именем людях и уверяет, что сама помогала армии.
Адвокат Рустам Нуриев заявил, что действия его подзащитной были направлены исключительно на госпитализацию товарища.
Защитник также отметил наличие телесных повреждений у Кулешова и утверждает, что во время задержания ему сломали ногу.
Напомним, что 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.
Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.
Предварительные детали инцидента освещались в материале РБК-Украина о конфликте в Петропавловской Борщаговке .
Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей другой фигурантке дела - Валентине Молодой, подозреваемой в аналогичных преступлениях во время столкновений у дома в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.
События вызвали значительный резонанс из-за обвинений в препятствовании деятельности военных формирований.