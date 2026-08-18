"Суспільство готове знати правду": NASA відкриває архіви та показує фото НЛО
Екс-високопосадовець NASA та член незалежної групи з вивчення неопізнаних явищ (UAP) Майк Ґолд розповів про процес розсекречення урядових архівів, аномальні об'єкти на знімках місії "Аполлон-17" та готовність суспільства до потенційного контакту з позаземним розумом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Що знайшли в архівах NASA?
Майк Ґолд підкреслив, що його підхід до теми непізнаних явищ залишається "суворо науковим й об'єктивним".
За його словами, нинішня адміністрація США та керівництво NASA ставляться до проблеми UAP "цілком серйозно", залучаючи матеріали з власних архівів.
Яких саме?
Аномалії в архівних фото: у нещодавно опублікованих документах було відзначено кадр зі звіту про висадку на Місяць місії "Аполлон-17" 1972 року, де у нижній правій частині місячного неба чітко видно три світлові точки у формі трикутника.
Зняття стигми: офіційна публікація подібних зображень Білим Домом та визнання їх аномальними допомагають науковцям і військовим "почуватися комфортніше під час фіксації та аналізу таких випадків".
"Маємо бути ретельними у зборі інформації, безстрашними у висновках і відкритими до того, щоб іти за даними, якими б банальними чи надзвичайними не були результати", - заявив Ґолд під час слухань у Палаті представників США.
"Правда десь поруч. Нам потрібно бути досить сміливими і хоробрими, щоб зустрітися з нею", - додав він.
Пілоти ВМС повідомляють про випадки зіткнення з різними неідентифікованими повітряними явищами (фото: Міністерство оборони США/ВМС США)
Чи готове суспільство?
Ґолд зазначає, що оприлюднення урядових документів є безпрецедентним кроком, проте цей процес є поступовим через бюрократичні процедури.
На його думку, термін "розсекречення" часто помилково прирівнюють до обов'язкового підтвердження позаземного розуму, хоча насправді йдеться про об'єктивне оцінювання будь-яких вхідних даних.
Коментуючи можливі наслідки потенційного підтвердження існування позаземного життя, експерт висловив оптимізм щодо реакції громадськості.
"Я думаю, що суспільство змогло б упевнено сприйняти факт існування позаземних цивілізацій. Опитування вже показують, що люди в це вірять. Я також вважаю, що суспільство здатне впоратися з фактом існування програми з вилучення уламків позаземного походження", - зазначив Ґолд.
Водночас він додав, що складнішими для сприйняття можуть виявитися вторинні питання - такі, як походження людства або явища викрадення людей.
НАЯ (неідентифіковане аномальне явище), зафіксоване інфрачервоним датчиком на військовій платформі США у 2024 році. Пентагон оприлюднив ці дані 8 травня 2026 року (фото: Міністерство війни США)
Національна безпека та науковий нейтралітет
У майбутньому Ґолд розраховує на нові розсекречення та пропонує включити спостереження UAP до системи звітності про безпеку авіації.
Це дозволить суттєво збільшити масив даних не лише для науки, а й для національної безпеки, оскільки категорія UAP включає й неопізнані дрони потенційних ворогів.
Підсумовуючи свою позицію, експерт закликав відмовитися від крайніх оцінок на користь детального вивчення фактів.
"Я критично ставлюся як до людей, які кажуть, що в цьому точно немає нічого надзвичайного, так і до тих, хто стверджує, що це неодмінно щось надзвичайне. Ми повинні рухатися строго посередині і дивитися на дані. Нехай дані говорять самі за себе", - резюмував Ґолд.