В соседних с РФ странах резко подорожало внесение рублей на счета
Внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов в ряде банков Беларуси, Казахстана и Кыргызстана стало значительно дороже. Финансовые учреждения начали пересматривать тарифы на фоне резкого притока наличных из России, который наблюдается с начала лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
Если в начале лета такие комиссии, как правило, составляли 2–5% от суммы, то теперь некоторые банки берут 10–15%. Наивысшую комиссию среди приведенных примеров установил белорусский Нео Банк Азия – 20% от внесенной суммы.
По данным издания, по меньшей мере десять банков ужесточили условия с начала августа. Их тарифы проверили на официальных сайтах финансовых учреждений.
Почему банки стран ЕАЭС стали больше брать с россиян
Комиссии по внесению российских рублей в банках соседних стран стали появляться в июне. Это произошло на фоне резкого притока наличных денег из России.
Собеседник журналистов в одном из белорусских банков связал увеличение потока наличных денег из России в страны ЕАЭС с усилением контроля за операциями с наличными внутри РФ. Таким образом, банки соседних стран с Россией начали существенно пересматривать условия работы с наличными рублями для нерезидентов.
Что еще известно о финансах и экономике РФ
Крупнейшие госбанки России – "Сбер" и "ВТБ" – фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.
Отметим, из-за дефицита горючего, вызванного серией украинских ударов по российским НПЗ, страна-агрессорка начала импортировать бензин из Индии.
РБК-Украина также писало, что атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к масштабному топливному кризису в РФ.