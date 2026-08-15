У сусідніх з РФ країнах різко подорожчало внесення рублів на рахунки

Внесення готівкових російських рублів на рахунки нерезидентів у низці банків Білорусі, Казахстану та Киргизстану стало значно дорожчим. Фінансові установи почали переглядати тарифи на тлі різкого припливу готівки з Росії, який спостерігається з початку літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

Якщо на початку літа такі комісії зазвичай становили 2–5% від суми, то тепер деякі банки беруть 10–15%. Найвищу комісію серед наведених прикладів встановив білоруський Нео Банк Азія - 20% від внесеної суми.

За даними видання, щонайменше десять банків посилили умови з початку серпня. Їхні тарифи журналісти перевірили на офіційних сайтах фінансових установ.

Чому банки країн ЄАЕС стали більше брати з росіян

Комісії за внесення російських рублів у банках сусідніх країн почали з'являтися у червні. Це відбулося на тлі різкого припливу готівки з Росії.

Співрозмовник журналістів в одному з білоруських банків пов'язав збільшення потоку готівки з Росії до країн ЄАЕС із посиленням контролю за операціями з готівкою всередині РФ. Таким чином, банки сусідніх із Росією країн почали суттєво переглядати умови роботи з готівковими рублями для нерезидентів.