Крупнейшие банки РФ страдают от ударов по Wildberries, - СВР
Крупнейшие государственные банки России – "Сбер" и "ВТБ" – демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей из-за роста проблемной задолженности и увеличения резервов. Особо заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.
Финансовые учреждения РФ вынуждены все больше заниматься реструктуризацией долгов вместо активного кредитования, что может свидетельствовать об усилении давления на российскую экономику.
Доля проблемных кредитов третьей стадии за квартал выросла с 4,8% до 5,5%. За общий кредитный портфель банка объемом 658,7 млрд долларов это соответствует примерно 36,3 млрд долларов проблемных займов.
Как дела у "Сбера"
Одновременно "Сбер" увеличил резервы под возможные потери на 8,6%. Количество дефолтных кредитов в сегменте проектного финансирования возросло на 27,9%, в корпоративном секторе – на 22,6%, а просроченная задолженность увеличилась на 23,7%.
Особенно заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле – просроченные платежи там выросли почти на 50%.
Глава правления "Сбера" Герман Греф признал, что работа кредитного комитета банка сейчас все больше связана с реструктуризацией долгов, а не с выдачей новых ссуд.
В то же время, заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов снизил прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0–0,5% и предупредил о возможном повышении налогов в 2027 году.
Отдельным риском для банка стали компании электронной коммерции. В "Сбере" сообщают о росте проблем среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.
Что сейчас с банком "ВТБ"
Похожие проблемы накапливаются и у другого крупного государственного банка России – "ВТБ".
Банк, хранящий около 8 трлн рублей депозитов населения, объявил о сокращении 10% работников головного офиса. Его прибыль за первое полугодие уменьшилась на 20%, а во втором квартале – на 34%.
За один квартал "ВТБ" увеличил резервы под проблемные кредиты почти на треть – до 66,5 млрд рублей. Рентабельность капитала банка сократилась с 20,5% до 13%, а достаточность капитала снизилась до 10,7% при минимальном требовании Центробанка РФ в 10%.
Проблемы банка начали скапливаться еще в 2025 году. По итогам года доля проблемных кредитов в его портфеле выросла почти в полтора раза – до 14,2%, что примерно на треть превышает средний уровень по банковской системе России.
В то же время реальные масштабы рисков могут быть больше, поскольку значительная часть кредитования была связана с предприятиями военно-промышленного комплекса.
Акции "ВТБ" уже опустились до исторических минимумов на Московской бирже, в частности из-за опасений инвесторов относительно рисков, связанных со стратегическим партнерством банка из Wildberries.
Ситуация в двух крупнейших государственных банках РФ демонстрирует общую тенденцию: высокая стоимость кредитов, слабый экономический рост и давление ухудшают качество банковских активов.
Финансовые учреждения вынуждены увеличивать резервы, реструктуризировать долги и сокращать расходы, что может создать дополнительные риски для российского банковского сектора и экономики в целом.
Контекст новости
По данным Forbes, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 17% складских помещений Wildberries - за последние две недели Силы обороны почти ежедневно атакуют объекты крупнейшего российского маркетплейса, и компания уже не может скрыть колоссальных потерь.
На фоне этих ударов стало известно, что Wildberries активно ищет логистические мощности в Казахстане, а также ввела жесткие ограничения для защиты от дальнейших ударов – с 3 августа компания запретила работникам приносить на работу смартфоны.