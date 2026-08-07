Крупнейшие банки РФ страдают от ударов по Wildberries, - СВР

Крупнейшие государственные банки России – "Сбер" и "ВТБ" – демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей из-за роста проблемной задолженности и увеличения резервов. Особо заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины .

Финансовые учреждения РФ вынуждены все больше заниматься реструктуризацией долгов вместо активного кредитования, что может свидетельствовать об усилении давления на российскую экономику.

Доля проблемных кредитов третьей стадии за квартал выросла с 4,8% до 5,5%. За общий кредитный портфель банка объемом 658,7 млрд долларов это соответствует примерно 36,3 млрд долларов проблемных займов.

Как дела у "Сбера"

Одновременно "Сбер" увеличил резервы под возможные потери на 8,6%. Количество дефолтных кредитов в сегменте проектного финансирования возросло на 27,9%, в корпоративном секторе – на 22,6%, а просроченная задолженность увеличилась на 23,7%.

Особенно заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле – просроченные платежи там выросли почти на 50%.

Глава правления "Сбера" Герман Греф признал, что работа кредитного комитета банка сейчас все больше связана с реструктуризацией долгов, а не с выдачей новых ссуд.

В то же время, заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов снизил прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0–0,5% и предупредил о возможном повышении налогов в 2027 году.

Отдельным риском для банка стали компании электронной коммерции. В "Сбере" сообщают о росте проблем среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

Что сейчас с банком "ВТБ"

Похожие проблемы накапливаются и у другого крупного государственного банка России – "ВТБ".

Банк, хранящий около 8 трлн рублей депозитов населения, объявил о сокращении 10% работников головного офиса. Его прибыль за первое полугодие уменьшилась на 20%, а во втором квартале – на 34%.

За один квартал "ВТБ" увеличил резервы под проблемные кредиты почти на треть – до 66,5 млрд рублей. Рентабельность капитала банка сократилась с 20,5% до 13%, а достаточность капитала снизилась до 10,7% при минимальном требовании Центробанка РФ в 10%.

Проблемы банка начали скапливаться еще в 2025 году. По итогам года доля проблемных кредитов в его портфеле выросла почти в полтора раза – до 14,2%, что примерно на треть превышает средний уровень по банковской системе России.

В то же время реальные масштабы рисков могут быть больше, поскольку значительная часть кредитования была связана с предприятиями военно-промышленного комплекса.

Акции "ВТБ" уже опустились до исторических минимумов на Московской бирже, в частности из-за опасений инвесторов относительно рисков, связанных со стратегическим партнерством банка из Wildberries.

Ситуация в двух крупнейших государственных банках РФ демонстрирует общую тенденцию: высокая стоимость кредитов, слабый экономический рост и давление ухудшают качество банковских активов.

Финансовые учреждения вынуждены увеличивать резервы, реструктуризировать долги и сокращать расходы, что может создать дополнительные риски для российского банковского сектора и экономики в целом.