У Суркова назвали можливі терміни нового обміну полоненими

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може відбутися до кінця цього року. Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, обмін може відбутися ближче до Різдва.

"Обмін всіх встановлених на всіх встановлених - так, цілком можливо, за цією формулою можна чекати до кінця року, ближче до Різдва", - сказав він.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що переговори про обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "всіх на всіх" увійшли у фінальну стадію. Україна готова передати "приблизно 250 осіб в обмін на 100".

Відзначимо, сьогодні на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Крім того, стало відомо, що сьогодні Путін і Зеленський проведуть зустріч після нормандського саміту.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав ключові питання нормандської зустрічі. Ключовими питаннями є повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів по українському законодавству.