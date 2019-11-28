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Переговори про обмін полоненими увійшли в фінальну стадію

Новини » Політика     28.11.2019 - 08:58
Переговори про обмін полоненими увійшли в фінальну стадію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Переговори про обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "всіх на всіх" увійшли у фінальну стадію. Про це повідомляють росЗМІ.

Відзначається, що Україна готова передати "приблизно 250 людей в обмін на 100".

"Зараз важливе питання - обмін всіх встановлених на всіх встановлених осіб між Києвом і Донбасом. Списки вже узгоджені і затверджені", - йдеться в повідомленні.

Узгодженням списків займається Тристороння контактна група, яка проводить регулярні зустрічі в Мінську, останній раз вона збиралася в середу 27 листопада. У неї входять представники Росії, України, ОБСЄ, "ДНР / ЛНР".

Раніше повідомлялось, що на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених зі строками їх повернення і домогтися перемир'я на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна на нормандської зустрічі готова піти на компроміс, який принесе прогрес на Донбасі.

На нормандської зустрічі обговорять формулу Штайнмайера і обмін полоненими
Новини України обмін полоненими
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