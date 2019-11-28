Переговори про обмін полоненими увійшли в фінальну стадію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Переговори про обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "всіх на всіх" увійшли у фінальну стадію. Про це повідомляють росЗМІ.

Відзначається, що Україна готова передати "приблизно 250 людей в обмін на 100".

"Зараз важливе питання - обмін всіх встановлених на всіх встановлених осіб між Києвом і Донбасом. Списки вже узгоджені і затверджені", - йдеться в повідомленні.

Узгодженням списків займається Тристороння контактна група, яка проводить регулярні зустрічі в Мінську, останній раз вона збиралася в середу 27 листопада. У неї входять представники Росії, України, ОБСЄ, "ДНР / ЛНР".

Раніше повідомлялось, що на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених зі строками їх повернення і домогтися перемир'я на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна на нормандської зустрічі готова піти на компроміс, який принесе прогрес на Донбасі.