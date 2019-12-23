ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Суркова назвали умову обміну полоненими

Новини » Політика     23.12.2019 - 08:43
У Суркова назвали умову обміну полоненими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмін полоненими відбудеться в разі успіху відеоконференції в понеділок

Київ і Донбас можуть обмінятися полоненими до кінця року в разі успіху відеоконференції в понеділок. Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, повідомляють росЗМІ.

Чеснаков зазначив, що обмін може відбутися до Нового року.

"Сьогодні відбудеться дуже важлива відеоконференція мінської контактної групи. Якщо все піде за планом, то вже в найближчі дні можна очікувати великого обміну між Києвом і Донбасом за принципом" всіх встановлених на всіх встановлених ", - сказав він.

Додамо, відеоконференція Тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими відбудеться в понеділок, 23 грудня.

Раніше повідомлялось, щообмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини полонених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області. Близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

До цього, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Обмін затримується, бо ми хочемо повернути максимальну кількість людей, - Пристайко У МЗС України сподіваються на звільнення українських полонених до 31 грудня
Новини України обмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся