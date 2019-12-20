Відеоконференція ТКГ щодо обміну полоненими відбудеться в понеділок

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMFA)

Сторони обговорять обмін полоненими 23 грудня

Відеоконференція Тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими відбудеться в понеділок, 23 грудня. Про це повідомила прес-секретар голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці в Facebook.

Так, за словами Оліфер, у понеділок сторони проведуть відеоконференцію, щоб обговорити питання звільнення осіб, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше представники незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР" відмовилися від пропозиції української делегації провести відеоконференцію щодо обміну полоненими у п'ятницю, 20 грудня. Представники бандформувань заявляли, що відеоконференція може відбутися у понеділок, 23 грудня.

Як писало РБК-Україна, представник України в ТКГ Леонід Кучма заявив, що на 20 грудня запланована відеоконференція, в ході якої сторони мінських переговорів обговорять обмін полоненими.

Крім того, так звана "омбудсмен" Дарина Морозова заявила про готовність невизнаної "ДНР" до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. Представниця бойовиків додала, що Київ нібито підтвердив готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.