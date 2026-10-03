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Спутник Сатурна оказался пригодным для жизни: что обнаружили ученые

19:11 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Земная бактерия адаптировалась к условиям спутника Сатурна (фото: NASA/JPL/Space Science Institute)

Энцелад может быть пригоден для жизни - его подземный океан имеет нужные для этого условия. Гейзеры выбрасывают воду из океана в космос, позволяя ученым исследовать ее без посадки аппаратов на космическое тело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Science.

Энцелад имеет диаметр всего около 500 километров.

Еще в 2015 году космический аппарат NASA Cassini пролетел сквозь водяные шлейфы на южном полюсе спутника Сатурна и обнаружил следы солей и органических соединений.

Это подтвердило наличие почти всех химических ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.

Успешный эксперимент с земным микробом

Чтобы проверить реальные шансы выживания организмов, ученые воспроизвели состав подземного океана в лаборатории.

Они смешали воду с солями, карбонатами и измельченной горной породой для имитации щелочной среды и реакций с каменистым дном.

Во вновь искусственную среду поместили микроорганизм Methanothermococcus okinawensis, обнаруженный у глубоководных гидротермальных источников вблизи Японии.

Свойства микроба:

  • он является метаногеном, которому для жизни не нужен солнечный свет или кислород;
  • организм перерабатывает водород и углекислый газ в метан;
  • бактерии не только выжили, но и начали активно расти за счет водорода от реакций воды с породой;
  • микроорганизмы успешно адаптировали свой метаболизм к низкому уровню углекислого газа .

По словам планетолога из Свободного университета Берлина Нозаира Хаваджи, ученые даже не рассчитывали на столь успешный результат эксперимента.

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Упрощение поиска жизни в будущих миссиях

Второе исследование, возглавляемое планетологом Франком Постбергом, показало еще одну немаловажную деталь.

Изучение данных зонда Cassini доказало, что водяные гейзеры Энцелада при замерзании и распаде в космосе сами разделяют и концентрируют различные химические соединения в отдельных кристалликах льда.

Это значительно упрощает задачу для будущих космических аппаратов.

Исследовательским зондам не придется проводить сложную первичную подготовку проб - анализаторы смогут легко обнаружить возможные биомаркеры с помощью уже имеющихся технологий.

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