Супутник Сатурна виявився придатним для життя: що виявили вчені

Енцелад має діаметр лише близько 500 кілометрів.

Ще у 2015 році космічний апарат NASA Cassini пролетів крізь водяні шлейфи на південному полюсі супутника Сатурна та виявив там сліди солей і органічних сполук.

Це підтвердило наявність майже всіх хімічних інгредієнтів, необхідних для зародження життя.

Успішний експеримент із земним мікробом

Щоб перевірити реальні шанси на виживання організмів, вчені відтворили склад підземного океану у лабораторії.

Вони змішали воду із солями, карбонатами й подрібненою гірською породою для імітації лужного середовища та реакцій із кам'янистим дном.

У новостворене штучне середовище помістили мікроорганізм Methanothermococcus okinawensis, виявлений біля глибоководних гідротермальних джерел поблизу Японії.

Властивості мікроба:

він є метаногеном, якому для життя не потрібні сонячне світло або кисень;

організм переробляє водень і вуглекислий газ на метан;

бактерії не лише вижили, а й почали активно рости за рахунок водню від реакцій води з породою;

за рахунок водню від реакцій води з породою; мікроорганізми успішно адаптували свій метаболізм до низького рівня вуглекислого газу.

За словами планетолога з Вільного університету Берліна Нозаїра Хаваджі, вчені навіть не розраховували на такий успішний результат експерименту.

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Спрощення пошуку життя у майбутніх місіях

Друге дослідження, очолюване планетологом Франком Постбергом, показало ще одну важливу деталь.

Вивчення даних зонда Cassini довело, що водяні гейзери Енцелада під час замерзання і розпаду у космосі самі розділяють і концентрують різні хімічні сполуки в окремих кристаликах льоду.

Це значно спрощує завдання для майбутніх космічних апаратів.

Дослідницьким зондам не доведеться проводити складну первинну підготовку проб - аналізатори зможуть легко виявити можливі біомаркери за допомогою вже наявних технологій.