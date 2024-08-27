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Соперничество между ФСБ и Генштабом мешает действиям РФ в Курской области, - генерал США

Вторник 27 августа 2024 21:33
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Соперничество между ФСБ и Генштабом мешает действиям РФ в Курской области, - генерал США Иллюстративное фото: россияне провалились в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Напряженные отношения между Генштабом ВС РФ и Федеральной службой безопасности приводит к неэффективному ответу россиян на операцию ВСУ Курской области.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Он отметил, что ответ Кремля на операцию ВСУ в Курской области демонстрирует запутанную, неэффективную российскую систему командования и контроля. В частности, власти РФ поручили ФСБ заняться обороной в Курской области.

"Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад. Следовательно, смесь ФСБ, Генерального штаба, Росгвардии и МВД/Пограничных войск не является идеальной структурой командования и контроля", - отметил Ходжес.

По его словам, судя по напряжению во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сейчас Генштаб не стремится направить на подмогу солдат в Курскую область.

Также Ходжес обратил внимание, что сложности у россиян могут возникнуть с логистикой, поскольку им нужно перебросить значительные силы на расстояние более 700 километров.

"По моему собственному опыту, когда я был командиром бригады в 101-й воздушно-десантной дивизии, нам постоянно не хватало грузового транспорта. Дело в том, что ни у кого, даже у россиян, нет достаточного количества грузовиков для больших перемещений в сжатые сроки", - рассказал генерал.

Поэтому подготовка грузовиков и поездов для переброски войск из восточной части Украины в Курскую область займет несколько дней или даже недель, как только россияне увидят такую необходимость.

"Я считаю, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на востоке", - добавил Ходжес.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты последнее время активно наступают на Покровском направлении. Враг не перебрасывает своих военных оттуда для защиты Курской области.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, операция в Курской области еще не полностью сыграла свою роль. Поэтому все еще есть шанс, что ситуация под Покровском может измениться.

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