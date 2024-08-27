Суперництво між ФСБ та Генштабом заважає діям РФ у Курській області, - генерал США

Напружені відносини між Генштабом ЗС РФ та Федеральною службою безпеки призводить до неефективної відповіді росіян на операцію ЗСУ Курської області.

Про це у колонці для РБК-Україна написав екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес.

Він зазначив, що відповідь Кремля на операцію ЗСУ у Курській області демонструє заплутану, неефективну російську систему командування та контролю. Зокрема, влада РФ доручила ФСБ зайнятися обороною в Курській області.

"Я не думаю, що проведення великомасштабних операцій є основною компетенцією ФСБ, як було продемонстровано два з половиною роки тому. Отже, суміш ФСБ, Генерального штабу, Росгвардії та МВС/Прикордонних військ не є ідеальною структурою командування та контролю", - зазначив Ходжес.

За його словами, судячи з напруги під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, зараз Генштаб не прагне направити на допомогу солдатів у Курську область.

Також Ходжес зазначив, що складнощі у росіян можуть виникнути з логістикою, оскільки їм потрібно перекинути значні сили на відстань понад 700 кілометрів.

"На мій власний досвід, коли я був командиром бригади в 101-й повітряно-десантній дивізії, нам постійно не вистачало вантажного транспорту. Справа в тому, що ні в кого, навіть у росіян, немає достатньої кількості вантажівок для великих переміщень у стислий термін", - розповів генерал.

Тому підготовка вантажівок та поїздів для перекидання військ зі східної частини України до Курської області триватиме кілька днів або навіть тижнів, як тільки росіяни побачать таку потребу.

"Я вважаю, що мине як мінімум ще тиждень, перш ніж ми почнемо бачити наслідки для російських операцій на сході", - додав Ходжес.