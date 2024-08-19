Курск еще полноценно не сыграл свою роль, ситуация под Покровском может измениться, - Костенко
Российская Федерация готова пожертвовать Курской областью, и поэтому не перебрасывает свои войска с восточного направления фронта в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
По его словам, россияне все еще имеют целью дожать Покровское направление, поэтому туда сейчас необходимо больше сил и средств. Он отметил, что Украина сейчас воюет в условиях ограниченного ресурса, и имеет 50% от потребностей, которые необходимы, чтобы сдерживать врага.
"Если у нас есть намерение продвигаться дальше, занимать оборону на каком-то рубеже и держать его, и для этого мы готовы поставлять ресурсы то я думаю, что россияне, даже при таких темпах, не будут брать резервы по основным направлениям... Я думаю, что противнику надо минимум месяц, чтобы собрать что-то более-менее достойное, что сможет хотя бы удерживать нас", - считает Костенко.
Он отметил, что в военном деле есть много вещей, которые могут повлиять на ход операции.
"Курск полноценно не сыграл свою роль. Все будет зависеть от того, как мы будем продолжать там (в Курской области - ред.), какие последствия будут для России, как мы будем развивать ситуацию", - сказал он.
По его мнению, продвижение ВСУ в Курской области может заставить россиян уменьшить давление на Покровское направление и перебросить войска оттуда обратно в РФ.
"Это варианты. Мы не просто так здесь начали наступать. Основное было - это заставить врага маневрировать", - сказал он.
Костенко рассказал, что в то время, когда под Покровском россиянам будут наноситься потери и ВСУ будут их сдерживать, в Курской области будут наноситься еще большие удары. В то же время Украина может найти резервы для того, чтобы открыть еще некоторые направления.
"Это может совсем переиграть весь передний край и РФ будет вынуждена реагировать. На войне главное навязать инициативу. Но сделать это на восточном направлении нереально, потому что они (россияне - ред.) там сосредоточили все, что у них есть, а наша инициатива сейчас может заставить врага принимать решения, которые могут положительно отразиться на Покровском и Торецком направлениях", - подчеркнул он.
Бои в Курской области
Уже вторую неделю идет операция ВСУ на территории Курской области, за это время Украина взяла под контроль около 82 российских населенных пунктов.
Одной из целей сделки является защита приграничных регионов Украины от российских обстрелов и создание буферной зоны.
Ранее ряд СМИ начал сообщать, что РФ якобы отводит свои войска с линии фронта в Украине для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области. Кроме того, глава Минобороны Литвы заявлял, что РФ направляет силы из Калининградской области в Курскую.
В то же время, завтра, 20 августа, начнется принудительная эвакуация из Покровска детей в сопровождении своих родителей, опекунов и других законных представителей.
Детальнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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