Курская операция и Покровское направление: анализ

О том, какие цели преследует операция ВСУ в Курской области, как на нее реагирует Россия и что происходит на Покровском направлении – объяснил для РБК-Украина известный американский генерал в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Я думал об этой операции ВСУ последние пару недель и поэтому я попытался изложить ее "на бумаге", чтобы осмыслить ее.

Во-первых, как мы назовем эту украинскую операцию на Курском направлении? "Вторжение" звучит совершенно неадекватно. "Вторжение" вводит в заблуждение. Я считаю это контрнаступлением, основываясь на том, какой эффект я вижу, и основываясь на том, что, по моему мнению, пытаются сделать украинцы. Я этого, конечно, не знаю и не имею права знать. Но я думаю, что, основываясь на том, что я вижу, есть три цели этого контрнаступления:

Цель номер один – создать плацдарм на российской стороне границы, который:

(a) отнимет большую часть территории – до сих пор "убежища" – для российских беспилотников и ракет, запускаемых по городам Украины;

(б) будет угрожать/нарушать российскую нефтегазовую/атомную энергетику и инфраструктуру в Курской области;

и (в) позволит украинцам переместить свое собственное оружие большой дальности дальше в Россию, чтобы наносить удары по российским аэродромам, нефтегазовой инфраструктуре и транспортной инфраструктуре, несмотря на ограничения США, Великобритании и Германии на использование предоставленного нами оружия большой дальности.

Я пытался понять реакцию России на украинское "контрнаступление на Курск". Очевидное отсутствие, до сих пор, после двух с лишним недель, ощутимого воздействия на российские операции на Востоке в результате украинского контрнаступления на Курск может быть обусловлено несколькими факторами.

Цель номер два – изменить динамику и нарратив об этой войне. Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы России, показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и превосходства беспилотников. Как ВСУ удалось добиться такого удивительного сюрприза, несмотря на то, что у России так много беспилотников? Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали своего рода возможности борьбы с беспилотниками, которые ослабляют российскую разведку.

Цель номер три – отвлечь российские силы из других мест для борьбы с Курским плацдармом. Я не знаю, является ли это ключевой целью Генерального штаба ВСУ. На самом деле, они могут быть довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска.

Далее – моя оценка реакции России:

Безусловно, российский Генеральный штаб решительно сосредоточен на собственном наступлении в направлении Покровска и Торецка. Они могли бы делать то, что делали их деды 80 лет назад, допуская некоторые прорывы в других частях фронта, ожидая возможности нанести удар позже. Но я не думаю, что у них есть компетентность или ресурсы своих дедов. И многие из лучших советских солдат, конечно, были украинцами.

Но я думаю, что ответ Кремля также является отражением запутанной, неэффективной российской системы командования и контроля. Я считаю, что Генеральный штаб руководит операциями на Востоке. Но Кремль поручил ФСБ заниматься украинской "террористической операцией" в Курской области. Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад. Так что смесь ФСБ, Генерального штаба, Росгвардии и МВД/Пограничных войск не является идеальной структурой командования и контроля. И, как и в случае с соперничеством и ненавистью, проявившимися во время мятежа Пригожина ранее в ходе войны, я не думаю, что Генеральный штаб спешит перераспределять силы, чтобы помочь руководству ФСБ.

И я думаю, что это также вопрос логистики – доступный транспорт для перемещения значимых сил по надежным транспортным сетям на расстояние 700+ км. Перераспределение сухопутных войск гораздо медленнее и более обременительно, чем перераспределение воздушных сил.

Используя GPS моего iPhone, я могу сказать, что расстояние от Покровска до Суджи по самому быстрому наземному маршруту (на машине) составляет около 550 км, проходящему через контролируемую ВСУ территорию, включая Харьков. Очевидно, что этот маршрут недоступен для российских войск. К сожалению, у меня нет хорошего способа быстро узнать железнодорожные транспортные маршруты, которые доступны российским войскам для переброски войск с их восточных операций в Курск. Я бы предположил, что наземный маршрут будет намного длиннее 700 км. По моему собственному опыту, когда я был командиром бригады в 101-й воздушно-десантной дивизии, нам постоянно не хватало грузового транспорта. Дело в том, что ни у кого, даже у россиян, нет достаточного количества грузовиков для крупных перемещений в сжатые сроки.

Подготовка достаточного количества грузовиков и поездов в сжатые сроки для переброски значительных сил с восточной Украины в Курск займет несколько дней, если не недель, как только какой-нибудь штаб, имеющий полномочия на это, придет к пониманию того, что это необходимо. Я полагаю, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на Востоке.

Оценка российских операций на Покровском направлении:

Несмотря на бесконечные сетования в западных СМИ по поводу российских операций на Покровском направлении, я думаю, что украинский Генеральный штаб, как и следовало ожидать, меньше обеспокоен этим, чем многие наблюдатели на Западе.

Расстояние от Авдеевки до Покровска составляет около 50 км. Россия захватила Авдеевку еще в феврале. Я помню "ахи" во время последней Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда это произошло. Люди вели себя так, как будто это пал Сталинград.

Таким образом, за последние шесть месяцев, в течение которых поставки боеприпасов США в значительной мере были прекращены, российские войска продвинулись всего на 50 км к окраинам Покровска, что стоило почти 1 тыс. убитых в день. Это не совсем быстрые удары маршала Жукова.

Мне кажется, что украинский Генштаб правильно решил, что эта оборона Покровского района должна быть второстепенным усилием, экономией сил, потому что они видят, что россияне не могут преодолеть украинскую оборону Украины, только пытаются постепенно ее ослаблять.

Хотя это создает огромную нагрузку на украинских солдат, командиров и их логистику, расчет рисков и принятие такого рода решений о приоритетах — это тяжелая, необходимая работа Генерального штаба, чтобы Украина в конечном итоге победила Россию.

Это позволяет украинскому Генштабу и ГУР сосредоточиться на самых приоритетных операциях и целях: контрнаступление под Курском, глубокие точные удары по аэродромам и нефтегазовой инфраструктуре, паромам и т. д. Они проводят эффективные мультидоменные операции в украинском стиле (воздушные, наземные, морские, кибер, информационные, ССО).

Я бы с удовольствием поприсутствовал на одном из совещаний Генерального штаба и/или ГУР по нацеливанию/синхронизации. Оно может выглядеть не так, как наши. Но очевидно, что они проводят очень эффективный процесс выбора и расстановки приоритетов в отношении целей и оружия для этих целей, ведут контрнаступление, обеспечивают логистику для всего этого наилучшим образом, защищают свои линии связи и тыловые районы, пытаются защитить свои города и инфраструктуру, отгоняют Черноморский флот и проводят эффективные информационные операции, и все это одновременно. Несмотря на то, что они еще не полностью создали свою "институциональную армию" (для рекрутинга, тренировок и обучения), а Запад по-прежнему не в состоянии оказать Украине адекватную поддержку в борьбе с Россией.