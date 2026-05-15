"Сильпо" покупает активы владельца сети "Арсен": АМКУ разрешил
Сеть супермаркетов "Сильпо", которая входит в Fozzy Group, покупает активы группы "Евротек", которой принадлежат продуктовые супермаркеты "Арсен". Соответствующие заявки компания подала в Антимонопольный комитет Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АМКУ.
Главное:
- "Сильпо" подало пять заявок в АМКУ.
- Речь идет об активах сетей "Фреш", "Арсен", "Союз" и "Квартал".
- Магазины работают во Львове, Житомире, Чернигове и других городах.
- Сети принадлежат группе компаний "Евротек".
- В Fozzy Group заявили, что пока не комментируют деталей сделки.
Так, вчера в АМКУ сообщили о 5 заявках от "Сильпо" на покупку активов группы "Евротек". Все они получили положительное решение.
"Предоставлено разрешение ООО "Сильпо-Фуд" на приобретение контроля над активами - объектами недвижимости и оборудования, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление (информация, доступ к которой ограничен), принадлежащих Группе компаний "Евротек" и расположенных по адресу: (информация, доступ к которой ограничен)", - говорится в решении АМКУ.
О каких именно активах идет речь в релизе не разглашается. Впрочем, СМИ (https://zaxid.net/silpo_maye_namir_pridbati_supermarketi_arsen_u_lvovi_n1637006 ) предполагают, что речь может идти о пяти супермаркетах "Арсен" во Львове - на площади Мицкевича, на улицах Зеленой, Патона и на проспектах Красной Калины и Черновола.
Согласно информации из открытых источников, компанию "Евротек" основали в 1995 году Михаил Весельский и Василий Яницкий. В 2014 году Яницкий стал народным депутатом и оставил бизнес.
В течение 1998-2000 годов компания покупала производственные предприятия, что привело к созданию Группы Компаний (ГК) "Евротек".
Свой первый супермаркет "Фреш" компания открыла в 2007 году в Керчи. По состоянию на июль 2015 года группа насчитывала 62 объекта:
- 26 супермаркетов "Квартал";
- 14 магазинов "Союз";
- 8 супермаркетов "Арсен";
- 9 магазинов "Fresh-маркет";
- 5 торговых центров "Фреш".
В конце 2015 года "Евротек" купил сеть "Барвинок", однако уже через год продал большинство ее магазинов сети "АТБ", после чего их переименовали.
В Группу входят подразделения, занимающиеся управлением, розничной торговлей, недвижимостью (во Львове) и поставками товаров (через киевскую компанию "Альянс Маркет").
На сегодня единственным владельцем (бенефициаром) компании является Михаил Весельский.