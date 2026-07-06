Ценники на овощи и ягоды заметно изменились: что подешевело, а что подорожало

В Украине за последнюю неделю продолжили снижаться цены на большинство овощей, фруктов и ягод. В то же время, отдельные позиции, в частности чеснок, лук, черешня и клубника, наоборот, подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное: Общий тренд: В Украине зафиксировано масштабное переписывание ценников на большинство сезонных овощей, фруктов и ягод.

В Украине зафиксировано масштабное переписывание ценников на большинство сезонных овощей, фруктов и ягод. Обвал сезона: Персики и голубика за неделю обесценились почти вдвое.

Персики и голубика за неделю обесценились почти вдвое. Борщевой набор: Большинство базовых овощей нового урожая стали доступнее, однако один важный ингредиент неожиданно пошел вверх.

Большинство базовых овощей нового урожая стали доступнее, однако один важный ингредиент неожиданно пошел вверх. Цены на зелень: Укроп установил недельный рекорд по подорожанию, тогда как зеленый лук - наоборот, подешевел.

Укроп установил недельный рекорд по подорожанию, тогда как зеленый лук - наоборот, подешевел. Ягодный парадокс: Несмотря на разгар лета, некоторые ягоды начали резко дорожать на рынках и в магазинах.

Несмотря на разгар лета, некоторые ягоды начали резко дорожать на рынках и в магазинах. Заготовки на зиму: На рынках зафиксировали массовые закупки определенных ягод и бахчевых для замораживания.

Какие овощи подешевели

На прошлой неделе в Украине продолжили дешеветь картофель и большинство овощей нового урожая.

Так, картофель нового урожая подешевел до 12-16 гривен за килограмм против 13-17 гривен неделей раньше. Обычный картофель также стал доступнее - 12-25 гривен вместо 13-45 гривен за килограмм.

Снизились цены и на другие популярные овощи:

белокочанная капуста - с 23-28 до 20-25 гривен за килограмм;

- с 23-28 до 20-25 гривен за килограмм; свекла - с 20-25 до 17-20 гривен;

- с 20-25 до 17-20 гривен; морковь прошлогоднего урожая - с 45-60 до 43-47 гривен;

- с 45-60 до 43-47 гривен; красные помидоры - с 65-85 до 55-75 гривен;

- с 65-85 до 55-75 гривен; огурцы - с 20-30 до 15-30 гривен;

- с 20-30 до 15-30 гривен; цветная капуста - с 58-65 до 45-55 гривен;

- с 58-65 до 45-55 гривен; кабачки - с 18-22 до 15-25 гривен;

- с 18-22 до 15-25 гривен; баклажаны - со 100-115 до 95-105 гривен.

Больше всего за неделю подешевела сахарная кукуруза. Если в конце июня качан стоил 33-38 гривен, то теперь его продают по 20-30 гривен.

Что стало дороже

Несмотря на всеобщее удешевление овощей, отдельные продукты все же выросли в цене.

Так, лук нового урожая подорожал с 16-18 до 18-20 гривен за килограмм.

Заметно возросла стоимость чеснока - с 70-110 до 100-130 гривен за килограмм.

Кроме того, продолжает дорожать пекинская капуста. Ее цена поднялась до 53-57 гривен за килограмм против 50-55 гривен неделей раньше.



Как изменились цены на овощи в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Как изменились цены на зелень

В сегменте зелени больше всего подорожал укроп. Его цена выросла со 115-125 до 145-155 гривен за килограмм .

Без изменений остались цены на петрушку (115-125 гривен), салат (70-80 гривен) и рукколу (240-260 гривен).

В то же время дешевле стали:

зеленый лук - 125-135 гривен вместо 130-150 гривен;

- 125-135 гривен вместо 130-150 гривен; базилик - 295-310 гривен против 350-370 гривен за килограмм.



Как изменились цены на зелень в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Какие фрукты и ягоды подешевели

Ощутимее всего за неделю снизились цены на персики. Если в конце июня их продавали по 100-170 гривен за килограмм, то теперь - по 35-85 гривен.

Также значительно подешевели:

голубика - с 480-650 до 300-450 гривен за килограмм;

- с 480-650 до 300-450 гривен за килограмм; малина - с 200-300 до 150-200 гривен;

- с 200-300 до 150-200 гривен; сливы - со 140-170 до 100-130 гривен;

- со 140-170 до 100-130 гривен; груши - с 65-90 до 45-70 гривен;

- с 65-90 до 45-70 гривен; абрикосы - с 60-110 до 45-120 гривен;

- с 60-110 до 45-120 гривен; черная смородина –-со 160-180 до 120-150 гривен за килограмм.

Без изменений остались цены на яблоки, бананы, апельсины и лимоны.



Как изменились цены на фрукты и ягоды в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Какие ягоды подорожали

В то же время, отдельные сезонные ягоды стали дороже.

В частности, черешня теперь стоит 80-130 гривен за килограмм против 60-130 гривен неделей раньше.

Клубника тоже начала дорожать. Ее стоимость выросла до 120-160 гривен за килограмм, в то время как в конце июня она стартовала от 105 гривен.

Заметно поднялась и цена на чернику - с 200-230 до 270-350 гривен за килограмм.

Аналитики EastFruit отмечают, что, несмотря на увеличение предложения овощей и фруктов, наибольшим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза. Кроме того, растет интерес к арбузам, дыням и ягодам, закупаемым для замораживания.