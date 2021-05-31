Суперліга подала до суду на ФІФА та УЄФА за порушення закону Про конкуренцію

Суперліга після провалу нового турніру подала позов до Європейського суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за порушення закону Про конкуренцію.

Про це Європейський суд повідомив на своєму Twitter

"До суду ЄС надійшла претензія від Європейської Суперліги до УЄФА і ФІФА за порушення правил конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Нагадай, 19 Квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".

Після критики з боку ФІФА і УЄФА в Суперлізі залишилися тільки "Барселона", "Реал" і "Ювентус". Вони заявили, що мають намір відстоювати проєкт нового клубного турніру.

Так, президент "Реала" Флорентіно Перес заявив, що подасть до суду на УЄФА після провалу проєкту нової європейської Суперліги. За його словами, він збирається оскаржити монополію організації на проведення турнірів.

25 травня УЄФА почав розслідування щодо трьох клубів, що залишилися в Суперлізі. У заяві йдеться про" потенційне "порушення ними нормативно-правової бази організації та регламенту структури".