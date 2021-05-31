Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции

Суперлига после провала нового турнира подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение закона о конкуренции.

Об этом Европейский суд сообщил на своем Twitter

"В суд ЕС поступила претензия от Европейской Суперлиги к УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции", - говорится в сообщении.

Напомни, 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

После критики со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Они заявили, что намерены отстаивать проект нового клубного турнира.

Так, президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что подаст в суд на УЕФА после провала проекта новой европейской Суперлиги. По его словам, он собирается оспорить монополию организации на проведение турниров.

25 мая УЕФА начал расследование в отношении трех оставшихся в Суперлиге клубов. В заявлении говорится о "потенциальном" нарушении ими нормативно-правовой базы организации и регламента структуры.