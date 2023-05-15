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У Сунака ответили, будет ли Великобритания отправлять истребители в Украину

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 15:09
У Сунака ответили, будет ли Великобритания отправлять истребители в Украину Фото: у Сунака ответили, отправит ли Британия истребители Typhoon в Украину (defence.ua.com)
Автор: Наталия Гурковская

Британия не планирует передавать истребители Typhoon в Украину после того, как украинские военные заявили, что отдали предпочтение истребителям F-16.

Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нет планов этого делать. Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что RAF (Королевские военно-воздушные силы, Royal Air Force, - ред.) их не использует", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Великобритания отправлять истребители в Украину.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Великобритания не будет направлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не стоит исключать.

Напомним, до этого Уоллес не исключил, что Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon. Но это произойдет только после окончания войны.

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