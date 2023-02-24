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Британия не будет отправлять в Украину истребители в "краткосрочной перспективе"

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 10:18
Британия не будет отправлять в Украину истребители в "краткосрочной перспективе" Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Великобритания не будет посылать истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не следует исключать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, передает Sky News.

По его словам, Соединенное Королевство должно убедиться, что когда оно дарит любое оружие Украине, оно обеспечивает обучение и возможности вместе с этим.

Но когда речь идет об истребителях, это означало бы отправить в страну "сотни людей", и "Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах".

"Единственное, чему я научился в этом конфликте, это то, что вы не можете ничего контролировать и ничего исключать", - сказал Уоллес.

Как сообщалось, ранее Уоллес заявил, что не уверен в том, что в ближайшие несколько месяцев или лет Британия обязательно передаст истребители Украине. Сейчас союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Также бывший премьер Великобритании Лиз Трасс считает, что ее страна могла сделать больше для того, чтобы противостоять России еще до ее вторжения на территорию Украины. Призывала передать ВСУ истребители.

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